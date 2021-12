Ormai anche i gieffini hanno capito che il GF Vip non finirà il 13 dicembre. Nella casa sono già diversi i concorrenti che hanno pensato ad un possibile abbandono, ma ce ne sono 4 davvero convinti di lasciare la Casa di Cinecittà. Ieri notte Lulù Selassié mentre parlava con la sorella Jessica, Giucas Casella e Sophie Codegoni ha confermato che a lasciare il programma saranno: Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani.

“Quelli che se ne vanno sono Aldo, Manuel, Francy e Katia non restano. Per lui è già stata una grande prova. Manuel è fiero del suo percorso. Calcola che lui fa fisioterapia 3 volte a settimana. Poi deve allenarsi per le Olimpiadi. Quindi è giusto che pensi alla sua vita adesso. Anche Katia è sicura, Alfonso non riuscirà a convincerla”.

Il paragnosta ha rivelato che fino a Natale resterà, ma che non riuscirà ad affrontare altri 3 mesi al GF Vip: “Ragazzi io le feste le faccio volentieri, però non reggo troppo oltre. Se sono 3 mesi in più dico di no. Mi nominate quando voglio? No, queste cose non mi piacciono“.

Francesca abbandonerà il GF Vip come dice Lulù Selassié?

Effettivamente la Cipriani qualche giorno fa ha dichiarato di non aver intenzione di restare in gioco fino alla prossima primavera. Francesca ha confessato a Davide Silvestri di sentire troppo la mancanza dei familiari e del compagno.

“Ragazzi io ho l’ansia a pensarci. Non penso di farcela, voglio fare le feste con i miei affetti. Adesso mi prende davvero la malinconia. Poi mi manca troppo il mio fidanzato. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui. Secondo me finirà a maggio come avevano scritto l’estate scorsa. Perché non so se adesso diranno la data definitiva della finale, ma almeno il periodo”.

Nonostante le sue parole, sono certo che Alfonso Signorini convincerà Francesca a restare.