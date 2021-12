Lulù Selassié ha avuto un momento difficile al Grande Fratello Vip e pure Francesca Cipriani se ne è accorta raccontando di averla sentita vomitare in bagno dopo aver mangiato. Qualcuno aveva ipotizzato pure fosse un campanello d’allarme di bulimia, ma per fortuna il fatto è stato circoscritto a quella settimana.

A distanza di due mesi è stata Clarissa Selassié – fra le pagine di FanPage – a svelare perché vomitava.

“Ha semplicemente avuto un po’ tutto a soqquadro: casa nuova, ambiente nuovo, noi non abbiamo mai fatto televisione, quindi siamo state un po’ lanciate in questa esperienza. Essendo ipersensibile, mia sorella accumula lo stress fisicamente. Inoltre, noi abbiamo delle allergie e certi cibi non li possiamo mangiare. Nelle prime settimane nella casa, cucinavano cose che ci facevano male. Lulù, essendo molto delicata di stomaco, vomitava. Credo che il Grande Fratello, che ci monitora costantemente, sia in grado di determinare se una situazione sia grave e se far tornare a casa il concorrente. Se il GF è tranquillo, tutti dovrebbero esserlo”.

A proposito di salute di Lulù, Clarissa ha specificato:

“Se il Grande Fratello non fosse il posto adatto a lei, lo riconoscerebbe da sola. È una ragazza molto intelligente. Lei era la prima a voler andare al GF Vip per mettere alla prova i suoi limiti. Mi fa piacere che la gente si preoccupi, però se fosse stata male, sarebbe tornata a casa di sua spontanea volontà. Lulù è una guerriera, non si arrende mai. Certo, ha il suo crollo, come è giusto che sia. Lei dice: “A me non me ne frega niente, se mi viene da piangere piango, se mi viene da urlare urlo, cercando sempre di non ferire nessuno”. Il modo in cui si ricarica è con il pianto. C’è chi medita, chi legge un libro, lei si ricarica così, buttando tutto fuori”.

Lulù Selassié ancora vicina a Manuel Bortuzzo, Clarissa: “Rischia di illudersi di nuovo”

“Manuel e Lulù? Per me la situazione è un po’ esagerata, forse si è visto solo il 50% di quello che c’era veramente nella casa. Ho visto clip poco carine dove è stato detto che Lulù è una stalker. Dopo che lei ha subito lo stalking per sei mesi quando era minorenne e ha avuto questo dolore fortissimo, definirla così mi è sembrata follia. Io, Jessica, Miriana e Adriana Volpe, le abbiamo consigliato di amarsi di più e di pensare a se stessa, facendo il suo percorso. Lei non si è fatta nessun film. Sicuramente ha avuto atteggiamenti sbagliati, da donna insicura che pretendeva troppo quando lui quelle cose non gliele poteva dare. Però ho visto un tentativo di denigrarla, umiliarla pubblicamente e farla passare per quello che non è. È tutto tranne che bugiarda. Io so quello che si sono detti e li ho anche visti scambiarsi sguardi e carezze da cui si capiva che era molto preso anche lui. Cosa penso del riavvicinamento fra loro? Che fa solo male a Lulù perché rischia di illudersi di nuovo. Un’illusione per la terza volta, che non le farebbe bene, non le permetterebbe di godersi la sua esperienza. Ogni volta che supera la cosa, in qualche modo si torna al passo di prima e vorrei tanto evitarlo”.

Clarissa Selassié avrà anche solo 19 anni ma mi sembra molto quadrata nell’analizzare i fatti. Sono d’accordo con lei su tutto.