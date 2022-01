Lulù Selassié è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma per Sonia Bruganelli non sarebbe una candidata alla vittoria finale.

L’opinionista, in diretta su Instagram, ha poi aggiunto sempre parlando di Lulù Selassié:

“Abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento”.

E ancora:

“Ci sono persone che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno forza agli altri, quindi, ad esempio, abbiamo visto un po’ tutto il gruppo di Raffaella patire quando è uscita Raffaella Fico che è un’altra donna con forte personalità, per cui io credo che Lulù, quando uscirà Manuel che per lei è, col fatto che è la sua conquista, è un trofeo che lei porta con sé e questo Manuel se lo sta facendo fare, e questo è il motivo per cui fossi un genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio… Vorrei vedere Lulù senza Manuel e senza Jessica, che sono i suoi salvagenti. Fare un Grande Fratello con dei complici è molto più facile”.