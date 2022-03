Lulù Selassié ha tenuto al sicuro il segreto di sua sorella, ma alla fine – dopo aver visto i vari confessionali di Barù contro loro – ha deciso di vuotare il sacco.

Nel confessionale post puntata (che ha visto uscire ad un passo dalla finale Manila Nazzaro e Sophie Codegoni), la principessa ha svelato che Jessica e Barù sotto la capanna – nonostante i due pubblicamente abbiano sempre negato – si sono baciati.

Questo spiegherebbe anche le lacrime di ieri sera di Jessica Selassié che si è così sfogata: “Sono passata per pazza che credeva a una storia inesistente“. Un nuovo dramma grazie alle Princesses a tre giorni dalla finale. Se non si sono meritate il podio loro, chi altro?

Se Lulù ha smascherato Barù è perché in puntata sono stati mostrati alcuni confessionali di fuoco dell’enologo.

“Non me ne frega un C di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GFVip. – ha detto Barù -Anzi che vadano a fare in C quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che C me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa”.