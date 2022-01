Ormai è quasi un mese che Lulù Selassié rimprovera sua sorella maggiore per il comportamento che ha con Alessandsro Basciano. Jessica però continua a scherzare e lanciare frecciatine all’ex tentatore di Temptation Island e queste confidenze hanno infastidito anche Sophie Codegoni. Proprio per questo motivo ieri la nostra Fairy ha bacchettato Jessica.

“Per come ti comporti passi da sf**ata. Insisti di continuo non si fa. Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m***a. Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incavolerei. Vivi in un altro mondo. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra che non hai mai visto un uomo.

Sei pazza ancora che non capisci e insisti e sbagli. Io mi vergogno, nostra madre sarà inc**ata nera. Dirà ‘ma tu guarda sta cretina sta a fa ste figure di me**a’. Per un ragazzo queste figuracce di continuo. Il tuo comportamento è da sf***ta. Anche tante altre cose che fai con sto Barù, non sai qual è il modo giusto per arrivare ad un uomo. Il modo per attirarlo c’è se ti vuole. Se mi chiamano in confessionale per questa cosa non ci vado neanche. Lo capisci perché mi arrabbio? Non mi importa se è il modo sbagliato! Non me ne frega niente, comunque puoi andare, ciao, vai, arrivederci, grazie!”