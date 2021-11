Lulù Selassié ha un evidente problema con le nomination e da quando il trio delle principesse è stato sciolto non ha saputo fare un nome in maniera decente.

La scorsa puntata ha scelto la persona da nominare fuori tempo (tant’è che il suo voto è stato annullato, facendo arrabbiare Alfonso Signorini) ed in quella di ieri sera ha nominato Manila Nazzaro senza una reale motivazione. Fra immunità varie ed eventuali, infatti, le candidate alla nomination erano in tutto solo sei. Escludendo il proprio nome e quello delle sorelle, Lulù avrebbe potuto nominare una fra Soleil, Sophie e Manila, nome che ha poi fatto.

si poteva scegliere tra queste 6 persone, ma li dentro sono in 18, non è normale, ha ragione Lulu #gfvip pic.twitter.com/k4VADvjhOP — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 27, 2021

“Ti faccio il nome di Manila ma non ho nessuna motivazione. Se non ho un motivo non me lo posso inventare“, si è giustificata Lulù Selassié. “Parliamoci chiaro: la scorsa volta ti sei accasciata sotto al tavolo. Questa settimana mi dici: ‘Non ho un motivo per nominare’. Allora vai fuori dalla casa del Grande Fratello e arrivederci e grazie“, ha replicato duramente Alfonso Signorini.

Lulù Selassié contro le immunità

La principessa ha poi continuato: “Non siamo qua per scannarci Alfonso, se voi continuate a fare queste immunità noi non riusciamo a nominare chi, in realtà, vorremmo nominare. Nella mia lista magari quei nomi non ci stanno. Noi non siamo venuti qua per fare un match di boxe“.

Lulù Selassié ha di base ragione, è molto più difficile fare una nomination in un gruppo di cinque persone, ma è anche vero che il regolamento prevede anche questo. Nel dubbio, se uscisse Fairy Lulù Fatina da quella casa sarebbe un vero peccato.