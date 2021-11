Lulù Selassié non molla e nonostante il rimprovero di Alfonso Signorini, ieri ha scritto una lettera per Manuel Bortuzzo. Jessica Selassié ha cercato di fermare la sorella: “Se stai scrivendo una cosa a Manuel fermati adesso. Stai facendo uno sbaglio, forse non ti rendi conto di ieri sera, della grande figura di me**a che hai fatto. Io non faccio queste figure, non mi toccare st***da“.

Lulù se la prende con la sorella maggiore.

“Andate via da qui se dovete criticare. Jess vieni qui a portare negatività. Ero con Miriana e Sophie che mi aiutavano a fare questa cosa. Quello che dite sono ca**ate. Sì, sì, sì bene ciao. Mi fate passare per pazza che vive per Manuel e non è vero. Jessica, devi farti gli affari tuoi! Voi dite che io qua sto vivo a Manuel, non è un bel messaggio. Lo so i problemi che abbiamo nella vita ed io la mattina mi sveglio e penso a nostro padre che sta in galera, non penso a Manuel. – riporta Blogtivvu – Sono triste perché ho tanto problemi nella mia vita e tu li conosci! Io sono sempre un sacco gentile, abbraccio tutti e non sono mai negativa e nemmeno nervosa e quello che dite è sbagliatissimo… non è vero quello che state dicendo”.

Adoro Lulù e mi fa tanta tenerezza, ma in questo caso ha perfettamente ragione Jessica.

Scusate lulú che scrive una lettera a manuel in corsivo delle elementari…mi sciolgo#gfvip pic.twitter.com/v3uKWnNdRb — La Stanza BLU ! (@BluStanza) November 13, 2021

Non ascolta nessuno e questa è la dimostrazione, non ascolta neanche la sorella che le dice di evitare di scrivere questa lettera..

Figuriamoci se ha ascoltato tutti i discorsi di Manuel finora..

A sto punto è lei che vuole farsi del male 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️#gfvip pic.twitter.com/ElYrMV1zL7 — Emanuela 🤫🤫🤫🤫 (@Emanuel08019510) November 13, 2021