Lulù Selassié qualche giorno fa è finita nelle storie Instagram di Guè Pequeno immortalata a cantare il suo brano Scooteroni. Per questo motivo ieri sera, ad apertura puntata, Alfonso Signorini glielo ha fatto presente.

Guè Pequeno commenta Lulù Selassié che canta una sua canzone al Grande Fratello Vip https://t.co/Cu18bcmb6W #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 7, 2022

Lulù Selassié scopre che Guè Pequeno l’ha pubblicata su Instagram – la reazione

La principessa, inizialmente incredula, ha poi commentato: “Guè Pequeno ha messo una mia foto su Instagram? Ma non è vero dai! Cioè, è vero? Se è vero ringrazio! Certo: grazie, love you, grazie Guè! Ma Alfy, mi prendi in giro?“.

La notizia del repost di Guè Pequeno nelle sue storie Instagram di Lulù Selassié è stata poi commentata anche da Jessica durante il momento delle nomination, quando ha chiesto ad Alfonso Signorini se fosse una notizia vera o no. “Ma è vero vero vero che Guè Pequeno ha repostato Lulù? Top! Pazzesco, Lulù sta facendo la collezione!“.

Oltre il rapper e Cardi B, la principessa mediana è stata citata anche da Gianni Celeste (sì, proprio quel Gianni Celeste: quello del povero gabbiano che ha perduto la compagna) e dal comico Andrea Pucci che l’ha imitata a Michelle Impossible di Michelle Hunziker.