Lulù Selassiè rompe il silenzio dopo la condanna per stalking a Manuel Bortuzzo: le prime dichiarazioni rilasciate

Lulù Selassiè, dopo la condanna per stalking nei confronti dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, rompe il silenzio sui social esprimendo il suo dolore e la determinazione a non farsi definire dalla sentenza. La giovane, condannata a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa), ha condiviso su Instagram i suoi sentimenti in un post che segna il suo ritorno dopo un periodo di silenzio.

Nel messaggio, Lulù si difende dalle accuse e racconta il suo punto di vista. Riporta di aver protetto il dolore di una relazione complessa e di essersi sentita tradita da chi amava. Sottolinea come le calunnie e le manipolazioni di altre persone abbiano influenzato la sua esperienza, mettendo in luce le difficoltà delle relazioni.

Lulù esprime determinazione di fronte alla condanna, affermando che non permetterà a questo evento di segnare la sua vita: “Cammino a testa alta,” afferma, “consapevole che la giustizia è un processo in continua evoluzione.” Il suo messaggio trasmette resilienza e speranza, nonostante il profondo dolore subito. Invita anche a riflettere sulla verità, suggerendo che quella emersa in aula non è l’unica verità, ma piuttosto quella vissuta da chi ha sperimentato gli eventi in prima persona.

Il suo ritorno ha suscitato reazioni miste tra i follower; alcuni l’hanno sostenuta, altri hanno sottolineato le responsabilità personali nelle relazioni. La vicenda ha riacceso il dibattito su violenza di genere e dinamiche relazionali, rendendo evidente la necessità di maggiore comprensione e sensibilità verso situazioni delicate e complesse.