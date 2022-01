Sono sempre di più i gieffini insofferenti per il tempo che viene dedicato ogni puntata ad Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Alla lista dei vipponi stufi si è unita anche Lulù Selassié, che ieri è sbottata con Sophie Codegoni e Francesca Salemme dicendo che vorrebbe chiudersi in camera ogni lunedì e venerdì, per uscire soltanto quando Signorini chiude l’argomento della ‘chimica artistica’.

“Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più. Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento. A parte che lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, amo direi che è palese che abbiano fatto questo”.

Capisco la noia, ma in tv contano i dati di ascolto e se con il Belli lo share schizza, difficilmente smetteranno di parlarne (anche perché lui ogni settimana offre colpi di scena artistico-telepatici).

Lulù: “per me loro 3 sono d’accordo” (alex-delia-soleil)

Sophie e Federica: “Soleil no”

👏🏻👏🏻 #gfvip — Chanel (@ChaanelChanel) January 26, 2022

Lulu che pensa la stessa cosa che pensiamo noi 😂😂 al primo blocco non possiamo stare in camera o in cucina e poi dopo arriviamo?? #gfvip #fairylu — Pressati193 🛋 (@panic193) January 26, 2022

