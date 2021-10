Da quando Aldo Montano è tornato nella casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo gli ha chiesto di riprendere il suo posto a letto e di dormire con lui. Questo ha mandato in crisi Lulù Selassié, che ieri è scoppiata in lacrime. Il nuotatore ha trovato un compromesso e adesso dorme una notte con la principessa e una con l’amico. Questo però non basta alla gieffina, che è addirittura arrivata a pensare di lasciare il reality.

“Rispetto tutti i tuoi bisogno, tutto quello che a te serve, i tuoi spazi. Io però ho bisogno di alcune cose e non volevo dirtelo. Perché poi so che si creano situazioni spiacevoli e tu ti allontani da me. Io ho tanti problemi, però volevo solo dirti che stasera volevo dormire con te. Allo stesso tempo non vorrei darti ansie e quindi sto zitta. Però se non parlo sto male e quindi non so cosa devo fare. Vorrei essere fuori di qua, vorrei andare via e l’ho detto alle ragazze. Io vorrei andare via, perché ho troppi stress qui dentro e non posso più sopportarli. Già ho tanti problemi gravi e pesanti nella mia vita capisci? – ha concluso Lulù Selassié – Io voglio dormire più volte con te, solo questo, voglio stare con te”.

Capisco che possa risultare pesante, ma a me questa ragazza fa tenerezza. Stiamo parlando di una 20enne che si è presa una bella cotta per un ragazzo che non è chiarissimo.

ma manuel e lulu stanno facendo una notte si e una no a dormire insieme ?#gfvip — ~ℱ 🦋. (@DiomaiutaSimona) October 6, 2021

Manuel Bortuzzo frena Lulù Selassié.

“A me piace più la tranquillità. In qualche modo è come se tu te la vivessi male. Percepisco il tuo malessere. In me è scattata una cosa. Mi è successo anche con altre persone. Le ragazze mi vedevano come un appiglio. Non soltanto tu, ma parlo anche di altre. Mi sono ritrovato a far capire che non va bene. Questa cosa del dormire bisogna risolverla. Anche perché poi sembra che io voglio fare i preferiti anche per il letto. Sai bene che per me il dormire con un altra persona è un piacere e come tale deve rimanere. Senti facciamo le persone mature. Se io ho il piacere di dormire con Aldo, ci dormo quando voglio. Siamo grandi e capiamo le cose. Ci saranno altre notti che dormiremo insieme”.

Manuel oggi pomeriggio ha discusso di nuovo con Lulù x sta cosa dei letti e lui ha detto che preferisce dormire con Aldo,ed è immatura quando fa così…vi è chiaro ora? #GFvip — 🏵 Colly 🏵 (@Etnematarepsid) October 6, 2021