Lulù Selassié è uscita con le ossa rotte dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip: bacchettata da Alfonso Signorini per il suo atteggiamento nei confronti di Manuel Bortuzzo e pure nominata dai suoi compagni.

Il nuotatore ha infatti accusato la principessa di opprimerlo e di non lasciargli i suoi spazi (privacy al Grande Fratello Vip? auguri) e lo stesso Aldo Montano in confessionale ha così commentato: “Quando vai a ledere gli spazi in modo così assillante vai contro la persona stessa“.

Dopo la puntata, come mostrato nel daytime di oggi pomeriggio, Lulù Selassié è scoppiata a piangere fra le braccia delle sorelle che tuttavia hanno preso le distanze da lei.

“Non voglio passare per quella cattiva che non lo lascia vivere e non lo lascia libero. Sono triste perché mi hanno pure nominato, avrebbero potuto capirmi. Io semplicemente mi avvicinavo a lui perché voglio stare con lui ed ho bisogno di lui. Ogni volta fuori, sia in amicizia che in amore, ho sempre messo davanti gli altri a me”.

Dure, invece, le parole di Manuel Bortuzzo.

“E’ tutto molto chiaro, parlano i fatti, non le parole, se oggi sono stato male c’è un motivo, per questo le ho nominate”.

La principessa ha pure scritto una lettera di scuse a Manuel, ma non sappiamo se gliel’ha già consegnata.

Lulù Selassié scrive una lettera a Manuel, Jessica cerca di fermarla: “Stai facendo figure di M” * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/tRgHR121my — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 13, 2021

Lulù Selassié, le dure parole di Alfonso Signorini nei suoi confronti

“Mi sembra che le cose abbiano preso una piega veramente ingiustificabile” – ha esordito Alfonso Signorini – “Manuel sta male. Oggi Manuel è entrato in una crisi psicologica e fisica importante. Ti ha supplicato più volte di lasciarlo in pace. A volte mi sembra che tu non voglia ascoltare”.

“Tu ti sei innamorata di una persona che, contro la sua volontà, vive una vita che non avrebbe voluto vivere. Questo lo porta ad avere degli scontri durissimi con la vita. Vorrei vedere te in quella condizione cosa faresti. Nessuno di noi ha mai il diritto di non rispettare l’altro. A maggior ragione una persona che vive in quella situazione, che è una situazione particolare. Bisogna avere il massimo rispetto”.

Il conduttore ha poi continuato: