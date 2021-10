Due settimane fa Lulù Selassié ha fatto una confessione molto particolare. La principessa ha rivelato di essere stata ricattata da un “maniaco” che la stalkerizzava. L’uomo utilizzava delle foto private della ragazza, per farle fare quello che voleva. Ieri sera Alfonso Signorini ha fatto raccontare alla gieffina il dramma che ha passato quando aveva 15 anni.

“Ho dei comportamenti infantili che non mi piacciono. Però non è soltanto colpa mia. Nella mia vita ho avuto delle persone che mi hanno fatto delle cose molto brutte e pesanti. Hanno creato in me delle insicurezze e debolezze. Non riesco a cancellare queste situazioni. Un uomo mi seguiva ovunque e mi ha ricattato per degli scatti miei. Mi faceva fare di tutto. Non lo dicevo a nessuno perché avevo paura e non sapevo come afre.

Ogni giorno avevo l’ansia. A lui dicevo ‘smettila, non ce la faccio più, non posso vivere con questa ansia’. Andavo a scuola e anche in classe ero costretta a rispondere. Lui mi diceva delle cose orribili. Per molto tempo pensavo che la colpa fosse mia. Mi arrabbiavo e gli chiedevo di finirla, lui si agitava e urlava cose razziste e poi mi diceva che ero brutta”.