Amate o odiate, ma alle principesse del GF Vip va riconosciuto il merito di essersi esposte e schierate. Ieri pomeriggio Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri dandogli del falso e del maleducato. Subito dopo è toccato a Lulù Selassié, che mentre era in giardino con la sorella ha detto: “Speriamo che rimane Amedeo. E spero anche che vada via quella me**a“.

La ragazza se l’è presa con Davide perché subito dopo la puntata di venerdì lui (per scherzo) ha detto a Sophie Codegoni: “Bacialo tu Manuel visto che non hai il rossetto e non lo macchi“. Insomma, tutta questione di gelosie.

“Io non sono un falso e voglio dirti le cose in faccia. Quella storia con Soleil a me non è piaciuta. Da spettatore io vedo delle persone che si stanno accanendo più del dovuto su una cosa. E te lo dico in faccia, così nessuno può dire che sparlo alle spalle. Secondo me avete percepito che lei è più forte di voi e in gruppo la volete attaccare quando c’è una falla. Ok, ha fatto uno scivolone, ma volete attaccarla su una piccola cosa che è successa. Perché Perché lei è più forte e così la volete eliminare. Se invece aveste detto ‘Soleil ci hai ferito, non dire più quella parola perché puoi urtare la sensibilità di molte persone e fai una pessima figura’. Invece no, l’avete attaccata in gruppo per giorni, non accettando anche le sue scuse”.