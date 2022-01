Nessuna pace all’orizzonte, la litigata tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli ha spaccato definitivamente in due il gruppo dei vipponi. Se le principesse e Miriana Trevisan continuano a chiedere la squalifica della Ricciarelli, il soprano invece si riunisce con Soleil Sorge e Manila Nazzaro per ripetere fino allo sfinimento tutti gli attacchi ricevuti da Lulù. Ieri pomeriggio la cantante si è unita alle sue ancell amiche in bagno ed ha detto di aver subito del bodyshaming da parte di Lulù Selassié. Katia ha confessato a Soleil e Manila che la Selassié le avrebbe detto ‘mangia così ingrassi‘, il problema è che subito dopo questa rivelazione ha aggiunto ‘intanto se fossi come lei mi sparerei‘.

La realtà però è un po’ diversa da quella che ha raccontato la Ricciarelli, che ha decontestualizzato la frase della sua coinquilina. Martedì infatti, durante la furiosa lite, Katia ha preso un pezzo di carne e – con fare aggressivo – ha detto a Lulù ‘tieni mangia questa‘ e la ragazza le ha risposto: “Io devo mangiare la carne? Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame“.

Lulù Selassié, il nuovo attacco di Katia.

“Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve. A me dice? Che cattiveria e poi ne ha detta un’altra sul mio corpo. Quella ieri mi ha detto ‘mangia così ti ingressi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’. Cosa vuole da me lei? A dire la verità io sono felice della mia faccia, del mio corpo, di come sono fatta. Sono fiera dei miei occhi e della mia intelligenza, non invidio nulla a nessuno e figurati a lei. Anzi mi diverto a guardare quando lei è a gambe scoperte. Così come mi piace vedere voi che siete ragazze e non ho nessuna invidia delle altre donne. Ci mancherebbe altro. Ognuno ha il suo fisico e basta”.

Soleil subito dopo aver sentito ‘mi sparerei’ ha cercato di frenare l’amica: “Dai no Katia. […] Esatto, ognuno ha la sua bellezza e la sua tipologia di fisicità. Però non bisogna minimamente offendere, soprattutto sulle cose fisiche“.

Anche Manila Nazzaro ha notato lo scivolone di Katia: “Ok, come peggiorare la situazione“.

