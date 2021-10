Manuel Bortuzzo ha messo un punto alla sua “storia” con Lulù Selassié. Ieri sera durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip anche Alfonso Signorini ha cercato di far ragionare la principessa: “È bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità. Non so se tu non l’hai capito o non vuoi capirlo, ma a lui non interessi. Manuel vuole essere libero adesso. Te lo dico perché non voglio che tu adesso ti faccia castelli in aria“.

La gieffina sembra aver capito, ma questo non significa che abbia deciso di arrendersi. Dopo la puntata Lulù Selassié è andata in confessionale e ha detto: “Ho dei sentimenti molto forti per Manuel. Però non mi reputo innamorata ancora, l’innamoramento viene con il tempo. […] Di sicuro non siamo stati amici in queste settimane“.

Lulù: ho dei sentimenti forti nei confronti di Manuel, ma non mi sento innamorata SI CHIAMA OSSESSIONE #gfvip pic.twitter.com/Jv8q5qXo6t — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) October 12, 2021

Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni su Lulù Selassié.

Anche Bortuzzo è stato in confessionale ed ha ribadito quanto certi atteggiamenti della coinquilina non gli siano piaciuti: “A me dispiace per lei, ma non cambio idea. Le sue gelosie per Sophie le ho trovate inutili e non mi sono piaciute. Se c’è qualcosa nel passato di #lulù che la porta a comportarsi in una certa maniera non è certo questo che mi porterà a cambiare idea“.

Dello stesso parere di Manuel è anche Sophie: “Manuel è sempre stato molto chiaro. Spero quindi che lei adesso abbia capito dove ha sbagliato“.