Pensavate di aver visto già tutto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo? Bene, vi sbagliavate, perché poco fa c’è stata l’ennesima sfuriata del nuotatore. Ieri i due ragazzi si sono confrontati, ma i discorsi del gieffino hanno mandato in confusione la principessa, che stamani ha chiesto delle spiegazioni.

“Io non ci capisco più nulla. Da stamani ti parlo e tu scappi. Mi mandi in confusione con i tuoi comportamenti. Se io mi comporto come vuoi tu, poi si possiamo riavvicinare? Perché dici di no Manu? In che senso, tu cosa vuoi in maniera definitiva? Parlo anche del futuro non soltanto di adesso. Mi avevi detto di sì ieri, anche che fuori poteva nascere”.

“No, non ci possiamo riavvicinare più. Non capisci le cose e basta fine tra noi. Avremo un rapporto civile, come due persone educate, ma finisce lì. Basta di parlare di cose che non esistono. Vattene, vattene, devi andartene dai. Perché io sono venuto qui in camera per stare in pace. E ancora qui da me sei?

Questa è l’ennesima dimostrazione che quando ti dico di lasciarmi in pace non sai lasciarmi tranquillo. E io posso vivere con una donna così al mio fianco? No e fine. Dici che posso? Ma col ca**o, no non la voglio assolutamente. Perché basta sono venuto qui per stare in tranquillità dieci minuti e tu sei qui. Lasciami stare, non ho voglia di discorsi, mamma mia. Io parlo e tu non mi ascolti e basta ca**o. Dai ca**o non mi ascolti a quanto pare, ti ho sempre detto le cose come stanno.

In che cespuglio mi sono messo. Madre del Signore in che situazione mi sono messo. Levatemela di torno, toglietemela di mezzo”.