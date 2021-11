Manuel Bortuzzo ha deciso di chiudere la relazione che aveva con Lulù Selassié. Ovviamente la principessa non l’ha presa bene, ma prima di trasformare il loro rapporto in amicizia ha voluto scrivere al nuotatore una lettera (nonostante le sorelle non fossero d’accordo). In realtà il gieffino è sembrato felice di questo gesto e nel “privato” del confessionale ha rivelato cosa pensa davvero di quello che gli ha scritto la ‘Fairy’.

“Le voglio bene, figuriamoci se la odio o mi sta antipatica, assolutamente no. Dalla lettera che mi ha mandato mi ha anche fatto capire che ha compreso bene le cose e quello che è successo. Direi che ha anche valorizzato quello che ho fatto con e per lei. Quindi mi ha fatto piacere che mi abbia scritto. Dopo questa so che lei è in pace, così come io sto in pace e siamo sereni”.

Anche Aldo Montano ha apprezzato il gesto di Lulù Selassié: “Mi è piaciuto moltissimo che ha scritto due parole a Manu. Era credo la mossa giusta da fare. Non tanto per recuperare il rapporto, quanto per sistemare tutto. Le voglio un gran bene è una ragazza adorabile, tenera e dolce. Quindi ho supportato questo suo desiderio di scrivere“.

Come sono i rapporti tra Lulù e Manuel? Cancellare i sentimenti non è possibile, ma Lulù sta provando a rispettare i suoi spazi… #GFVIP pic.twitter.com/DNHIHesJzC — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

Lulù ha scritto una lettera a Manuel… è il primo passo per rimettere in ordine i sentimenti e le distanze tra loro due? #GFVIP pic.twitter.com/7z1MCtOhe7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

Manuel su Lulù Selassié: “Lei è una persona speciale”.

Nella social room Bortuzzo ha anche risposto ad una domanda dei telespettatori del GF Vip: “Cos’è per me Lucrezia? Dai questa direi che è facile. Prima di tutto una fatina, altrimenti si offende. Dai, scherzi a parte direi che è una persona davvero speciale. Lei mi ha fatto capire tante altre cose di me stesso. In qualche modo mi ha insegnato tanto. La ringrazio per questo, ma è così, questo è e basta“.

Non appena Manuel è uscito dalla social, la Selassié l’ha subito fermato per sapere le domande alle quali aveva risposto e quando ha scoperto che la prima la riguardava ha chiesto: “Oddio sì? Dimmi cosa hai risposto te“. Insomma, si sta trattenendo, ma è ancora cotta e si vede.