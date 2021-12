Il rapporto fra Sophie Codegoni e Jessica Selassié si sta sgretolando a causa di Alessandro Basciano e proprio ieri l’ex tronista ha imitato la principessa indispettendo Lulù Selassié.

“Io ci sono rimasta male e pensa quanto possa esserci rimasta male Jessica. Tu hai detto ‘Jessica ha inventato un nuovo metodo per fare il puzzle‘ mettendoti a novanta e facendo passare lei per T che si mette a novanta per far vedere il C ad Alessandro. Ieri hai fatto tre/quattro battute su lei”.

L’ex tronista ha risposto sulla difensiva: “Anche Soleil ha detto che a me basta mettere una parrucca per limonare qualcuno. Io non sono una scema, volete giocare a frecciatine? Io ho la lingua biforcuta, giochiamo pure a frecciatine“, non cogliendo presumibilmente il punto di Lulù.

Lulù Selassié contro Sophie: “Jessica sta male per la tua imitazione”

Poco dopo in veranda anche Jessica Selassié si è sfogata con una nuova gieffina mora, tale Federica.

“Sophie vuole far vedere a tutti i costi che io sto lì come il prezzemolo fra lei ed Alessandro, non mi piace. Ogni volta che è con lui mi chiama, ma io non voglio mettermi in mezzo a questo teatrino, ci vuole anche un po’ di amor proprio. Giacomo ha detto ironicamente ‘amici amici poi ti rubano la bici’ e lei ha risposto ‘la bici è la mia’. Alessandro ora è un giorno che ha smesso di parlarmi, neanche mi saluta. Negli ultimi tre mesi mi sono sempre lamentata che il GF non parlava di me, ma se ora devono parlare di me per questa storia è meglio se tornano a non parlare di me”.

E ancora:

“Ho campato tre mesi qua dentro senza Alessandro e posso starne altri tre senza di lui, ma di Sophie mi dispiace perché eravamo amici. Ed ha fatto tutto questo per cosa? Non sono fidanzati e neanche si stanno frequentando, dato che neanche si baciano. Quanto vorrei che ci fosse Clarissa, perché Lulù è de core, prende e ti difende a spada tratta. Clary è più razionale, quindi quando parla è più attenta”.

Basciano in quella casa è stato una bomba ed ha scatenato con la sola presenza un sacco di dinamiche. Il miglior nuovo concorrente entrato in corso d’opera.