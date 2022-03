Lulù Selassié litiga con la sorella Jessica a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 6. Questa sera su Canale 5 ci sarà la finale del reality che per circa 6 mesi ha tenuto incollati agli schermi milioni di telespettatori grazie ai personaggi dai caratteri pungenti e peperini.

L’ultima discussione è avvenuta proprio tra le due principesse che in cucina hanno dato vita ad una litigata che nessuno si sarebbe aspettato. Lulù e Jessica ancora una volta sono protagoniste di una nuova litigata nata da piccoli e futili motivi.

Le due principesse durante il fine settimana si sono ritrovate insieme in cucina per preparare la cena ma durante il classico dessert hanno dato vita ad una litigata. Tra le due infatti, sono volate parole pesanti, soprattutto da parte di Lulù che ha accusato ancora una volta sua sorella di essere ridicola e ‘anormale’.

Jessica a differenza di sua sorella ha pulito la cucina pochi istanti dopo aver cucinato, a differenza di sua sorella intenzionata prima a finire il dolce e poi a pulire. È proprio da questo motivo che le due principesse hanno dato vita ad una discussione infuocata e pesante.

Lulù Selassié litiga con la sorella Jessica: “Tu non sei normale”

È proprio la pulizia della cucina che ha creato l’ennesima discussione tra Lulù e sua sorella Jessica. Tra le due infatti, sono volate parole pesanti soprattutto dette dalla fidanzata di Manuel che ha accusato sua sorella di essere una persona poco normale.

“Si può pulire, smettila. Puliamo alla fine e basta! Basta ti prego basta. Continui a discutere e sembriamo delle matte. Ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola”, ha detto Lulù. “Meno male che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento, te ne stai con Manuel”, ha commentato Jessica.

“Tu non sei normale, non lo sei affatto. Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola. Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro” ha replicato Lulù nei confronti di sua sorella.

