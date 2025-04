Lulù Selassié, la sua verità in un’intervista lunga: “Un film horror”

A poco più di una settimana dalla sua condanna per stalking, Lulù Selassié ha raccontato la sua verità in un podcast e per Fan Page. Ha discusso della rottura con Manuel Bortuzzo, avvenuta il 25 aprile 2022, giorno in cui lui annunciò la fine della loro relazione su Instagram senza preavviso, nonostante avessero appena avuto un discussione superficiale. Lulù si è sentita devastata e ha sottolineato che, fino a due giorni prima, si trovavano insieme a festeggiare il loro anniversario. Ha anche smentito le accuse riguardanti un’aggresione verbale al personale medico dell’ospedale di Latina, definendo le accuse come “un film di fantascienza”. Secondo lei, la realtà era ben diversa: era in ospedale per supportare Manuel durante accertamenti sulla sua possibilità di avere figli.

Inoltre, ha negato la presunta aggressione fisica avvenuta a aprile del 2024, quando Manuel affermò che si era presentata nel suo albergo a Madeira e lo aveva aggredito. Lulù ha chiarito di trovarsi in un ristorante con amici e di aver condiviso la sua posizione sui social per dimostrare di non averlo perseguitato. Ha infine descritto la sua esperienza come un incubo e un film horror e ha espresso il desiderio di prendere tempo per riprendersi da questa situazione complessa e dolorosa.