Alex Castelluccio è uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo e qualche giorno fa su Instagram ha rivelato di non vedere di buon occhio la storia che il nuotatore ha con Lulù Selassié: “Per me è un no“. Il tatuatore ieri sera ha commentato l’assurda conversazione che la principessa ha avuto con Sophie Codegoni ed ha criticato Lulù dicendo che con il suo atteggiamento rovina il GF di Manuel: “Qualcuno spieghi a questa ragazza che Manuel non è di sua proprietà. Lei gli sta rovinando questa esperienza“.

Ma al di là di Bortuzzo, la Selassié dovrebbe darci un taglio anche per il suo benessere. Lei è palesemente cotta e lui no, quindi continuando a tirare la corda si farà soltanto del male.

Ho visto ora il video dell’ultimo “confronto” tra Manuel e Lulù… ma come fa lei a non capire?! Più chiaro di così… #GFVIP pic.twitter.com/nJpA8fsXL1

A quanto pare nemmeno il padre e la madre di Manuel fanno il tifo per Lulù Selassié.

“Come mamma avevo il timore che potesse succedere qualche imprevisto, ma alla fine lui è lì per dimostrare che anche quelli fanno parte del gioco. Per quando riguarda il loro avvicinamento penso sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza”.

“Sotto l’occhio fisso delle telecamere si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Adesso credo che sia più che altro un’amicizia, perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede”.