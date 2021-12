Niente da fare, tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié continua ad esserci la guerra fredda. Ieri la cantante si è avvicinata a Giucas Casella e l’ha sparata grossa sulla principessa e il suo rapporto con Manuel Bortuzzo: “Pure Manuel stanno intossicando. Però quando finirà il GF Vip ci sarà il ‘salutame a soreta’“.

Il paragnosta si è detto d’accordo con il pensiero del soprano: “Sì la stessa cosa penso io. Quando esce di qui tanto… meglio così. Quando usciranno…brava sì esatto finirà. Quando finirà questa situazione sarà tutto finito. Ok che qui dentro questa storia gli sta dando carica, però dureranno da Natale a Santo Stefano vedrai“.

Come ciliegina sulla torta, Katia ha sparlato di Lulù Selassié anche con Manila Nazzaro: “Questa qui è proprio una carogna, mio Dio una carogna, che carogna guarda! Non capisco Manuel come fa a stare con lei“.

Katia: pure questo stanno intossicando (manuel)

Giucas: sta vivendo un amore che qua dentro lo carica lo fa stare bene. Poi fuori (e batte le mani) durerà da natale a santo Stefano ma figurati

Katia: figurati.

Posso dirlo? Posso? SCHIFO. #GFVIP pic.twitter.com/shOMbkVNhN — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) December 28, 2021

Giucas : che dice che Manuel è lulu dureranno da Natale a santo Stefano parlando con la regina madre Katia.. che delusione anche lui..piano piano le maschere cadono! #gfvip #lulu — Gioia (@Gioia68446562) December 28, 2021

La furia di Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié.

La Ricciarelli ha affrontato Lulù e se l’è presa con lei perché non l’ha salutata appena alzata: “Questa mattina non mi hai nemmeno salutata. Eravamo soltanto noi due e nemmeno buongiorno mi hai detto. No, non dire che non mi hai vista. Mi hai vista benissimo, t dimmi perché non saluti. Ci avete dato pure degli anziani che devono uscire per fare posto ai giovani, tiè (Gesto dell’ombrello). Dovete imparare un po’ l’educazione“.

La cosa più bella di tutta questa storia è la confidenza fatta dalla Selassié a Bortuzzo: “Questo clima non mi piace, sembra di stare in collegio con le suore“.

Lulù e Katia Ricciarelli entro marzo…