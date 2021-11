Le regole del Grande Fratello Vip sono poche e chiarissime, eppure ci sono dei concorrenti che ogni tanto continuano a fare i volpini. Durante le nomination palesi i vipponi hanno a disposizione 30 secondi per scegliere la carta del coinquilino che intendono nominare. Lulù Selassié ieri sera si è abbassata sotto il tavolo della stanza super led ed ha pescato la carta dopo il tempo stabilito. Per sua sfortuna Alfonso Signorini se n’è accorto e l’ha subito rimproverata.

“Scusate, scusami Manila se ti interrompo. La regia però mi sta inquadrando proprio adesso Lulù Selassié sotto al tavolo. Cosa ci fai lì adesso? Guarda che era scaduto il tempo. Purtroppo questa cosa non va bene. Quindi tu hai scelto fuori tempo. Ora devo chiedere al Grande Fratello se è valido. La tua nomination mi viene detto che non è valida. Non hai il diritto di dire chi avresti nominato. Perché hai fatto la scelta non rispettando le regole. Lo so, ma questo è il regolamento. Silenzio e puoi uscire dalla super led, anzi rimani, ma non hai facoltà di parola.

Anche Nicola Pisu l’ha fatto? Scusate, ma devo riprendere in mano la situazione. Del passato, se il GF non se n’è accorto non possiamo risponderne. Adesso però annulliamo la tua nomination e ricordiamo che resti nominabili. Questa ormai è la decisione presa”.