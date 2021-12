Lulù Selassié sembrerebbe proprio non piacere ai genitori di Manuel Bortuzzo dato che in questi tre mesi hanno rilasciato più volte dichiarazioni negative o fredde nei suoi confronti. Anche recentemente a Pomeriggio 5 il padre di lui, Franco, ha sottolineato come Lulù non rientri nei canoni estetici del figlio. Pure la madre circa un mese fa ha inviato una lettera al figlio scagliandosi contro la principessa colpevole di “aver invaso i suoi spazi” ed aver pronunciato “l’offesa peggiore nei confronti di una mamma”.

Manuel Bortuzzo: sua mamma gli ha scritto una lettera criticando Lulù Selassié – la reazione dei due * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/yALYhJMYqd — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 8, 2021

In questi giorni papà Franco Bortuzzo su Twitter ha pure condiviso un video che scredita Lulù Selassié. Nella clip in questione si vede la principessa che – insoddisfatta dell’abito inviatole dalla madre per la puntata serale del Grande Fratello Vip – minaccia di tagliarlo perché “non posso essere una persona che non sono, non voglio far finta di essere una principessina con questi vestiti, è una burinata, fa schifo, non è moda questo, chiunque abbia mandato questo vestito a mia madre vergognati, stanotte lo strappo tutto“. Uno sfogo senza dubbio isterico ed infantile ma che condiviso dal padre di Manuel Bortuzzo fa tutt’altro effetto.

Lulù Selassié, Franco Bortuzzo su Twitter ha messo apprezzamenti a post di Matteo Salvini che grida “prima gli italiani”

Ovviamente non è l’unica cosa che ho scoperto bazzicando quel profilo: basta andare nei ‘mi piace’ di Franco per trovare apprezzamenti a post di Matteo Salvini contro gli immigrati o a post complottistici contro i poteri forti, tipo “siete pagati davvero bene dal regime” ad un articolo di ANSA che constatava un aumento dei contagi di Covid nel giugno dello scorso anno.