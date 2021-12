Lulù Selassié ieri sera ha passato una serata un po’ agrodolce. Dolce perché ha vinto il televoto settimanale che l’ha eletta come preferita (e le ha regalato l’immunità settimanale), agro perché suo suocero ha fatto i salti carpiati pur di non nominarla mai.

Ospite della puntata, Franco Bortuzzo ha avuto l’opportunità di fare una sorpresa a suo figlio Manuel, e fra un complimento e l’altro: (“L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere“), ha citato un po’ di vipponi a lui cari. Da Aldo Montano ad Alex Belli, passando per Katia Ricciarelli fino a Giucas Casella.

“Hai fatto un bel percorso, ci sono stati momenti difficili e momenti facili, ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice. Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Mi sono fatto un tatuaggio come lui. Ho visto che con Alex ti sei divertito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri. Continua il tuo percorso”.

Franco Bortuzzo non ha mai citato Lulù Selassié, tanto che è stato lo stesso conduttore ad interrompere e fargli una domanda diretta. “Hai citato tante persone, da Aldo a Giucas.. Che cosa dici di Lulù? Visto che lei è una presenza molto importante per Manuel”.

Questa la risposta di Franco Bortuzzo (che ha continuato a non nominarla):

“Dico che in questo momento Manuel sta vivendo tranquillo, ha 22 anni, se a lui sta bene, che decida lui: non posso stare io a dire cose. Se gli dò la mia benedizione? Se lui è sereno io sono felice, è lui che si prende le sue responsabilità”.

A tre mesi di distanza dall’ultimo incontro, le parole più belle che un figlio può sentirsi dire dal proprio padre: ti amo. Manuel e suo papà hanno un rapporto fortissimo, speciale, impossibile da definire usando solo le parole. #GFVIP pic.twitter.com/91lseejMF3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Qual è stata la reazione di Lulù Selassié nel post puntata? Come già scritto, agrodolce. Parlando in veranda con Nathaly Caldonazzo, la principessa ha dichiarato: “Manu mi ha detto che ha parlato con il padre in confessionale, quando doveva decidere se restare o andarsene e mi ha detto che lui è contento di me“.

Meh. Sarà.