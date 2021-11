Lulù Selassié è stata la protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip quando, nel bel mezzo della diretta, si è chiusa in bagno dove ha avuto un attacco di panico.

Rimasta al televoto con sua sorella Clarissa ed avendo preso consapevolezza che una di loro due se ne sarebbe andata, Lulù ha avuto una crisi e si è chiusa in bagno. Purtroppo lo ha fatto nel momento peggiore perché da scaletta – proprio in quel momento – le principesse sarebbero dovute andare in Love Boat per incontrare loro cugino.

“Jessica che succede, me lo spieghi? Chiedile di uscire, avete una sorpresa molto bella da ricevere“, ha esordito Alfonso Signorini. “Sì scusa, Lulù è un attimo in lacrime nel bagno” ha risposto la Selassié maggiore. Ad accorrere alla porta del bagno per convincere Lulù ad uscire sono andati anche Clarissa, Alex Belli, Sophie Codegoni e Valeria Marini, quest’ultima ormai esperta nel far uscire vipponi dal bagno durante la diretta. Come dimenticare quando provò a sfondare la porta per far uscire Pamela Prati.

Proprio in questo momento, con la telecamera puntata alla porta del bagno, abbiamo assistito all’attacco di panico di Lulù Selassié.

“Vi prego potete lasciarmi un attimo qui per favore? Vi prego! Non mi interessa della Love Boat, io la Love Boat non la voglio! Se sto qua è perché non lo voglio, me ne posso anche andare via, non mi rompere il c*zzo. Non me ne frega un c*zzo a me, vedetevela voi la sorpresa a me non interessa, non voglio! Non mi interessa! Non voglio venire, me ne vado via subito a casa mia! Non me ne frega un c*zzo! Non voglio venire, lasciatemi in pace! Ti ho detto che non mi interessa, ok? Se va via Clarissa io senza mia sorella non ci posso stare, quindi me ne vado. Anzi a casa non ci torno, me ne vado a dormire per strada! VAI VIA PORCA P*TTANA VATTENE VIA ANDATE VIA TUTTI MI AVETE ROTTO IL C*ZZO”.