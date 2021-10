Il giorno prima di ogni puntata i concorrenti del GF Vip ricevono gli abiti che dovranno indossare per la prima serata. Qualcosa però è andato storto a Lulù Selassié, che non ha gradito il suo vestito. La principessa (che si è riavvicinata a Manuel) si è lamentata con le sorelle ed ha minacciato di non indossare l’abito. La sfuriata della gieffina si è conclusa con un consiglio allo stilista che ha confezionato il suo look: “Questa roba qui fa vomitare. Dovete cambiare mestiere, mi fa schifo davvero”.

“No che non me lo metto, ma ci rendiamo conto? Se non mi ci sento è giusto che mi lamenti. A me non piace per nulla questa roba, ma non scherziamo. Io non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta, non mi sento a mio agio. Non mi piace a me, fa schifo, fa schifo. Chi ha fatto l’abito si deve vergognare perché fa cag**e. Fa schifo, fa vomitare questo abito. Cambiate mestiere. I don’t care, che me ne frega a me di ‘sti sfi**ti?”

Lulù Selassié quando ha visto l’abito pensato per lei…

Lulù riferendosi all’abito che le hanno portato: ” chi l’ha fatto si deve vergognare, deve cambiare mestiere , fa vomitare”

MA L’EDUCAZIONE? DIRE NON KI PIACE COME MI STA È TROPPO DIFFICILE?#GFVIP — Pennad’ocamaestro (@elisa9_ribes) October 28, 2021

Ma alla fine la piccola Lulù se l’è messo il vestito che le faceva “schifo, cagare, vomitare” fatto dallo stilista che doveva “cambiare mestiere”? #gfvip pic.twitter.com/OeQ53A49SU — quinsss10 (@quinsss100) October 29, 2021

Ma non ho capito, Lulù si è lamentata del vestito che le hanno dato. Ma quindi quelli del serale non sono loro? #gfvip — A volte mi sanguinano gli occhi (@_bleeding_eyes_) October 28, 2021

