Al Grande Fratello Vip 6 è nato il primo flirt, ma per parlare di coppia forse dovremmo aspettare un po’. Nelle ultime notti Lulù Selassié e Manuel Brotuzzo hanno dormito insieme e sono scattati un po’ di limoni. I più attenti hanno notato anche delle coccole sotto le coperte, ma durante il giorno il gieffino non sembra molto preso dalla coinquilina. La principessa invece ha già speso delle belle parole per il nuotatore: “Lui mi fa stare bene. Con me è molto dolce e secondo me è vero. Poi è tanto altruista ed è difficile trovare persone così. Mi vivo queste emozioni che mi fanno essere serena. La sua bontà si vede dagli sguardi e da quello che dice , quindi mi fido tanto“.

Anche nella casa del GF Vip si stanno accorgendo che Lulù è più presa di Manuel. Infatti oggi Ainett Stephens ha detto alla ragazza: “Tu sei proprio innamorata è?!” La Selassié però ha risposto in modo strano, tirando in ballo una cosa intima di Bortuzzo: “Anche lui, gli si è alzato“.

Qualcuno avvisi Lucrezia che certe reazioni fisiche degli uomini poco hanno a che fare con “l’amore”.

Ainette:”Tu sei innamorata proprio”Lulù:”Perché lui no?”, “gli si è alzato”.

Le princess vivono in un mondo tutto loro.

Jessica pensa che Samy ci provi con lei solo perché le ha toccato una gamba.

Dire che a Manuel gli si è alzato non mi pare il massimo della discrezione.

Voglio vedere se lui avesse detto che. Lulù si è ba****a, che mazzo gli facevano.

Se ad aver detto una frase del genere fosse stato un uomo gli avreste fatto un over party che non finiva mai

