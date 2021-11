L’attacco di panico di Lulù Selassié al GF Vip ha fatto molto parlare e proprio in queste ore Veronica Satti, ex gieffina di Barbara d’Urso, lo ha commentato sui social.

“Lulù ha detto ‘sto avendo un attacco di panico’ e quando c’è un attacco di panico c’è una cosa che si chiama trigged. Dietro queste psicopatologie si possono manifestare dei comportamenti dissociativi, quindi delle volte non ti rendi nemmeno conto di quello che sta succedendo, perdi completamente la lucidità. L’attacco di panico è commutato ad altre psicopatologie, io ad esempio sono borderline. Noi però non sappiamo cosa ha Lulù”.

Secondo Veronica Satti, Alfonso Signorini avrebbe avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti di Lulù. Non avrebbe dovuto attaccarla, bensì ascoltarla. “Una persona con una disregolazione emotiva può vivere una vita degna di essere vissuta“.

“Certe espressioni nel mio programma non le accetto, quindi Lulù si sta rivelando una grande maleducata e strafottente. Perché non accetta una nomination? Io non fermo il programma per Lulù perché se a Lulù non frega niente della sorpresa a noi – e sottolineo a noi del Grande Fratello – non frega niente di Lulù e delle sue bizze. Ok?”.