Lulù Selassié e Maria Monsè si sono scontrate al Grande Fratello Vip.

Poco prima di accusare Sophie Codegoni di volerle avvelenare i polmoni, l’ex volto di Non è la Rai ha additato la principessa di esasperare i suoi attacchi di panico per giustificare tutte le offese che dice.

“Mi sono sentita disprezzata da loro [Lulù, Jessica e Sophie, ndr], ci sono rimasta male: il mio rimanerci male è proporzionale all’amore che ci avevo messo nel conoscerle“, ha dichiarato Maria Monsè cercando di mantenere la calma.

Calma non rispettata da Lulù Selassié, che ha subito messo la quarta partendo all’attacco.

“Maria è idiota e imbecille perché prende in giro gli attacchi di panico e nessuno si deve permettere di prendere in giro. L’attacco di panico è una cosa brutta, mi ha denigrato e umiliato. […] Non ti devi permettere di prendermi in giro, non ti devi permettere di giudicare! Sei una pazza! Una pazza deficiente!”

“Sei una iena Lulù, stai calma maleducata!“, ha risposto Maria Monsè. Ovviamente le due sono state divise perché i toni si erano inevitabilmente surriscaldati. “Ci sono rimasta male perché sono permalosa, loro mi hanno escluso dal loro letto io volevo dormire con loro perché c’era Miriana e conoscevo Miriana da tempo. Mi hanno detto che non potevo stare con loro perché io vado a letto prima e loro più tardi“, ha poi continuato.

I caratteri di Lulù e Maria non sono così compatibili… semplice conflitto generazionale, oppure un attacco diretto tra personalità molto forti all’interno della Casa? #GFVIP pic.twitter.com/TCkd7kd0zL — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

Lulù Selassié attacca Maria Monsè: “Non mi parlare più”

A fine puntata la miccia è stata riaccesa e Lulù è tornata all’attacco:

“Non mi devi neanche più guardare in faccia, non voglio neanche il buongiorno da te! Idiota che non sei altro, te lo dico altre cento volte! Stupida! Idiota! Non preoccuparti che la gente intelligente che ha sofferto di attacchi di panico vede tutto! Non ti permettere di prendere in giro le persone che soffrono di attacchi di panico, è pieno il mondo di gente che ne soffre. Sei insensibile!”

A questo punto è intervenuta anche Clarissa:

“Lulù devi stare più tranquilla perché fuori ti amano ed anche se dovessi uscire torni a casa e non succede nulla. Non dare peso alle parole di persone che neanche ti conoscono. La salute mentale non è un gioco e tu ne hai sofferto per anni, stai seguendo un percorso di psicoterapia e se non lo vogliono capire non è colpa tua. La tua sensibilità è il tuo dono, non è un tuo difetto. Lulù ti prego, amati di più come stai facendo”.

La principessa è finita al televoto contro sua sorella Jessica e Patrizia Pellegrino. Il pubblico la salverà?