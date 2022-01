Ieri sera per il compleanno di Katia Ricciarelli i vipponi hanno messo in scena diverse opere teatrali, tra cui Romeo e Giulietta e la Norma di Bellini. Alle rappresentazioni hanno partecipato quasi tutti, ma non Lulù Selassié. La principessa infatti si è infastidita perché a lui e Manuel Bortuzzo sono stati assegnati i ruoli di figlia e padre e non quelli degli innamorati (andati a Sophie e Alessandro). La giovane è andata in crisi ed ha confidato al compagno che Jessica le ha riferito che qualcuno avrebbe pensato di non far fare Romeo a Manuel, perché essendo sulla sedia a rotelle non sarebbe stato credibile. Per fortuna questa frase non è mai stata detta da nessun concorrente ed è stato soltanto un malinteso tra Jessica e Lulù Selassié.

Cioè Jessica ha confidato a Lulú che lei e Manuel non sono stati scelti per la parte di Romeo e Giulietta (ma di padre e figlia) perché Manuel sta sulla sedia a rotelle e pare brutto?

Cosa?? #gfvip — Steffy (@Steffy96554979) January 18, 2022

Lulù Selassié: “Ci amiamo e ci sposeremo”.

“Questa recita non ha senso, gli innamorati dovevamo farli io e te. Anche Miriana ha detto che ho ragione su questa cosa ‘ha più senso che lo facciano Lulù e Manu che sono una coppia reale da quattro mesi’. Sì perché è da mesi che stiamo insieme, siamo fidanzati seriamente, ci amiamo e abbiamo dei progetti per il nostro futuro. Quindi siamo sicuri che vogliamo stare insieme anche fuori di qui, non è un flirt in cui dobbiamo vedere cosa accadrà, io e te siamo sicuri, ci sposeremo e staremo sempre insieme. E sai cosa mi hanno detto? Che non ci hanno fatto fare la parte della coppia perché non è bello da vedere perché tu sei sulla sedia a rotelle. Ma ti rendi conto di questa cosa brutta? Questa roba mi va arrabbiare tanto. Mi infastidisce e mi viene da piangere, non si fanno queste cose amore, non è giusto, mi dispiace. Chi l’ha detto? mi ha riferito Jessica che le hanno detto questa cosa. E non è bello è ingiusto che qualcuno pensi una cosa orribile su di te”.

Sarà sopra le righe e un po’ ingenua (sentimentalmente parlando), ma a me Lulù Selassié fa tanta tenerezza e simpatia. Mi spiace soltanto perché secondo me lei crede tanto in questa sua relazione.

Il discorso di Lulù a Manuel giustissimo sulle parti, però sono rimasta ferma a una frase “Noi siamo certi che vogliamo stare insieme, che ci SPOSEREMO” CON CALMAAAAA #gfvip pic.twitter.com/RJfjkQSB16 — 🍿 (@beezybooh) January 19, 2022