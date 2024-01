Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo stanno insieme? Foto mano nella mano

Una storia abbastanza travagliata dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, poi nell’aprile del 2022 – attraverso un comunicato dell’Ansa – Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la rottura della relazione con Lulù Selassié. Nell’agosto del 2022 il nuotatore si è fatto vedere insieme alla nuova fidanzata e anche il padre dell’ex gieffino ha commentato questa relazione. Eppure dalla scorsa estate hanno iniziato a circolare dei rumor sul un presunto ritorno di fiamma tra Manuel e la ‘fatina’ del GF Vip 6.

Lulù Selassié e la nuova foto con Manuel Bortuzzo.

Lo scorso giugno Alessandro Rosica ha rivelato: “Tornare insieme? Non si sono mai lasciati davvero. Adesso che ho le prove lo posso dire. Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi. Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci. Non possiamo più fare finta di niente. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza avendo le prove, si sono visti fino a poche settimane fa“.

Rumor riportato anche dal settimanale Chi nelle Chicche di Gossip: “Manuel Bortuzzo è nuovamente innamorato’ Così sembrerebbe dai movimenti social del ragazzo. In realtà, Manuel, dopo il Grande Fratello Vip, non avrebbe mai smesso di frequentare Lulù Selassié, ma nella privacy totale, lontano da tutto e tutti“.

La vera svolta c’è stata martedì, quando durante una live l’ex gieffina ha mostrato un braccialetto con la scritta ‘Manue’ e un bracciale molto simile è stato visto anche in una storia Instagram dello sportivo…

C’è scritto manu in quel bracciale loro stanno insieme pic.twitter.com/kQ7EPPXVEp — meme 🐡 (@pizzarossacon) January 22, 2024

Dalla live dell’ex vippona hanno ricominciato a circolare i rumor e ieri sera è intervenuta la diretta interessata, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui tiene la mano di Manuel Bortuzzo (che secondo i fan sarebbe stata scattata nel novembre del 2023). Per il momento lui non ha pubblicato nulla.

mi state seriamente dicendo che quello vicino a lulù è manuel bortuzzo? pic.twitter.com/IVeMypXqTT — mel💎 ~ ♡~ (@mestoasentimale) January 24, 2024