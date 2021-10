Dopo quasi due settimane di pausa Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono riavvicinati e sono scattati dei limoni. Oggi lo sportivo ha voluto parlare con la coinquilina ed ha confessato che fuori dal GF Vip dovrà dirle diverse cose private.

“Non è che devi fare qualcosa, ma ci sono delle cose che devi conoscere e devi sapere di me. Non posso assolutamente dirlo qui. Poi quando sarà, sarà. Non è per le persone, ma per il contesto in cui ci troviamo. Io adesso sono abbastanza sereno. Purtroppo io non regalo molte attenzioni e soddisfazioni. Tu mi fai le cose scritte e le coccole, ma anche fuori sono così. Quando mi fanno un regalo non faccio i salti di gioia. I baci che ci siamo dati in questi giorni non fanno male a nessuno e non sono un problema penso. Però non ho bisogno di andare oltre qui. Le cose mie quando me le toccano non mi va, mi piace che resti privato, è ancora più bello. La cosa più bella dell’amore è quando è tuo e basta, non devi condividerlo”.

Unpopoular opinion: Manuel mi ha rotto. Usa Lulù come un oggetto, prima l’allontana e poi la illude… cos’è senza la fake storia hai avuto poche clip in puntata che adesso ti svegli?#GFvip pic.twitter.com/oEusUQPc2p — 🧝🏻‍♀️🌈Rainbow🏳️‍🌈🦄 (@EmanuelaRainbow) October 28, 2021

In poche parole per Manuel Lulu è il suo passatempo. No comment. #gfvip — 赤いフレア Red Bengala (@RedBengala) October 28, 2021

Lulù Selassié felice del riavvicinamento.

“Ok non dirmi nulla qui dentro se sono cose private. Capisco tutto quello che mi dici e sono d’accordo. Comunque cambiando discorso ora non esagererei mai con le coccole e il resto. Non voglio ripetere gli stessi errori che hanno portato ad allontanarci. Capisco anche che sei più freddo e sei fatto così e mi piace come sei. Questo è il tuo essere e mi piaci tanto così. Sono tanto contenta che ci siamo dati dei baci, significa davvero tanto. Nessuno ti ha costretto e anzi, sei stato tu. Non mi sarei mai aspettata che tu mi prendessi per un braccio e mi portassi nel letto. – ha concluso Lulù Selassié – Poi so che tu non vuoi che succeda qui e sono d’accordo”.

Manuel Bortuzzo e l’interesse per Soleil Sorge.

La settimana scorsa nella social room Manuel ha ammesso di avere un interesse per Soleil: “Ok, sì, un interesse ce l’ho. Però non è un interesse di chissà che tipologia. Lei è una bella persona, mi piacerebbe conoscerla meglio. Sole è simpatica, mi fa stare bene ed è interessante. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei“.

Il giorno dopo il gieffino ha raccontato a Soleil quello che è successo, ma proprio in quel momento è arrivata Lulù Selassié. E di questa scenetta a 3 ne hanno parlato Soleil e Manuel ad Alex Belli: “Eravamo insieme e lui mi ha detto che nella social gli hanno chiesto una roba su di me. – ha detto la Sorge – Io ero incuriosita e in quel momento è arrivata Lù. Così mi sono bloccata, mi dispiaceva per lei. Mi sono detta che sarebbe stato meglio evitare. Perché Manu mi aveva già fatto capire la domanda e la sua risposta“.

Bortuzzo facendosi una risata ha continuato: “Io non mi sono stoppato davanti a Lulù e ho detto ‘mi hanno chiesto se mi interessava Lulù e ho detto assolutamente sì‘”.