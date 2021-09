Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo continuano la loro conoscenza al Grande Fratello Vip fra baci, coccole e lunghe conversazioni. I genitori di lui, però, non sembrerebbero essere granché felici. Eppure la Selassié sarebbe anche un bel partito, dato che è una Principessa e vive una vita da #Riccanza.

Intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, la mamma di Manuel Bortuzzo ha preferito non commentare la nuova relazione di suo figlio celandosi dietro un generico “è troppo presto per parlarne”.

“Lulù e Manuel? Per quanto riguarda il loro avvicinamento penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza. L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene”.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: anche il padre di lui non sembrerebbe entusiasta del flirt

Stessa freddezza usata anche da suo marito Franco, padre di Manuel, che – ospite in radio – ha dichiarato:

“In quelle circostanze [al Grande Fratello Vip, ndr], si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”.

Alla luce di tutto, però, la signora Bortuzzo è felice che suo figlio sia nel cast del GF Vip.