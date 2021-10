Jessica, Clarissa e Lulù Selassié si sono presentate come principesse etiopi. Qualcuno però ha sollevato dei dubbi e il settimanale Oggi ha fatto chiarezza: “Le ragazze sono figlie di Giulio Bissiri. L’uomo è nato in Etiopia, era figlio di un giardiniere che lavorava alla corte dei Hailé Selassié. Bissiri convinse alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié, afirmargli una delega e a chiudere un occhio sulla sua affermata discendenza dal duca di Harar“.

Poco fa le sorelle sono state convocate in confessionale e il profilo ufficiale del GF Vip ha annunciato: “Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari“.

Subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto un annuncio in diretta. Nella puntata di stasera scopriremo se le tre gieffine sono davvero principesse, se hanno mentito o se sono figlie di un giardiniere, ma non lo sapevano.

“La temperatura è alta e i nervi sono tesi. Stasera si preannuncia una puntata imperdibile. Affronteremo la notizia del momento: il padre delle sorelle non sarebbe un vero principe, ma il figlio di un giardiniere italiano che lavorava alla corte dei Selassié in Etiopia. Quindi pare non siano dei veri nobili. Scopriremo tutta la verità. Chiederemo novità anche alle dirette interessate. Vista la situazione delicata le ragazze si sono incontrate con i familiari per avere notizie su questa vicenda. Il GF ha fatto entrare le tre gieffine in confessionale per parlare con la loro famiglia. Ne sapremo di più su questa cosa e saprete la verità. Quindi tutti collegati alle 21:35 su Canale 5 e capiremo quello che si nasconde dietro a questa storia”.