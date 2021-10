Ad un mese dall’inizio del GF Vip Clarissa, Jessica e Lulù Selassié iniziano ad avere i primi attriti nella casa del GF Vip. Le tre sorelle ieri sera non erano d’accordo sulla nomination da fare e questo può essere un problema, visto che nonostante siano tre persone hanno soltanto un nome da fare. Clarissa voleva votare Soleil Sorge, mentre Lucrezia e Jessica hanno optato per Raffaella Fico. Lulù Selassié ha spiegato che ha preferito nominare chi non è più molto motivato a continuare il gioco.

Nella notte Clarissa si è sfogata con Jo e Ainett: “Inizio ad avere delle divergenze. Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare‘”.

Separate le sorelle, vi prego. Clarissa affosserà Jessica e Lulu che vogliono avere un rapporto con Soleil e lei la voleva votare. Ps: Manila piano piano uscirà la tua falsità …#gfvip — sara (@sara94301807) October 16, 2021

clarissa per me ha dei problemi…a lei potrà non piacere soleil ma se lulu e jessica invece ci vanno d’accordo non deve rompere#gfvip — fairy🧚 (@ordinaryIove_) October 16, 2021

Clarissa parla di Soleil e Lulù Selassié.

“A me non piace proprio. Ha quasi dieci anni più di me e potrebbe pensare che è la mia prima esperienza in tv. Invece non le frega niente e mi tratta in maniera pessima. Poi non chiede nemmeno scusa quando sbaglia. Mi sono anche venuti degli attacchi di panico. Con lei purtroppo non si può parlare è come farlo con un muro tanto. Io e Lulù la pensiamo in maniera diversa, spero il prima possibile che ci dividano. Io e le mie sorelle non ci troviamo sulle nomination, soprattutto con Lulù. Che poi Soleil va a chiedere scusa a Jessica e a me no? Mi dispiace ma così non mi piace e non sono del pensiero delle mie sorelle”.