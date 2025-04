Lulù Selassiè dopo la condanna per stalking: ‘Non mi arrenderò mai’

La principessa etiope Lulù Selassiè ha reagito sui social dopo la condanna per stalking nei confronti del suo ex fidanzato, il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo. La loro relazione, iniziata durante il Grande Fratello, si è interrotta poco dopo la loro uscita dalla casa, ma i gossip su di loro hanno continuato a circolare. Bortuzzo ha denunciato Lulù per comportamenti persecutori, sostenendo di essere stato costretto a modificare la sua routine quotidiana per evitarla. Le accuse descrivono atteggiamenti vessatori, aggressivi e persino minacce di morte, creando in lui uno stato d’ansia e paura per la sua incolumità. Dopo un processo abbreviato, il giudice ha condannato Lulù a un anno e otto mesi di reclusione, con pena sospesa.

In risposta alla sentenza, Lulù ha condiviso un messaggio su Instagram, esprimendo gratitudine ai suoi sostenitori e spiegando di aver mantenuto il silenzio per proteggere la sua relazione, che credeva essere autentica. Ha descritto la sofferenza vissuta nel corso della sua battaglia personale, affermando di avere trovato una speranza nonostante il buio. La giovane ha dichiarato di lottare non per vendetta, ma per la verità, ritenendo che esista una verità processuale che può differire dalla verità assoluta, che solo i diretti interessati possono comprendere. Infine, Lulù si è dichiarata in pace con la propria coscienza, professando la sua innocenza rispetto alle accuse formulate contro di lei.