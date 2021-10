Ormai sono passate più di due settimane da quando Manuel Bortuzzo ha deciso di interrompere la conoscenza con Lulù Selassié. La principessa continua a non darsi per vinta, ma va anche detto che il nuotatore qualche giorno fa le ha dato qualche speranza.

“Lasciare una porta aperta significa tante cose, non porta sempre ad un lieto fine. Porta aperta è nel senso che forse c’è una possibilità, che uno non chiude del tutto. Quindi le porte aperte ci sono anche nel nostro caso. Tra di noi ho lasciato le porte aperte, perché le cose forse potranno andare. Questo perché non vorrei precludere nulla. Avrei chiuso tutto se fosse accaduto qualcosa di grave, ma così non è. Dico basta se non voglio più niente, altrimenti lascio aperte le cose come stanno”.