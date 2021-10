Lulù Selassié qualche giorno fa è scoppiata in lacrime per un segreto di Sophie Codegoni e ieri sera è crollata per un trauma legato al suo passato. Subito dopo la puntata la principessa si è appartata in camera con sua sorella Clarissa e Giucas ed ha iniziato a piangere per le tensioni che ci sono state in diretta. Subito dopo aver criticato dei comportamenti di Soleil, Lulù Selassié rivolgendosi a Casella ha dichiarato di avere un segreto che la tormenta.

“Ci sono cose che tu non sai ancora. Soprattutto una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima. Poi perché non voglio dirlo a tutti, è un dolore serio per me. Sono passati quasi 10 anni. Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre, sempre, sempre.

Lulù Selassié: “Basta difendere Soleil, io ho sofferto!”

“Avevo 15 anni, era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata. Ho passato un periodo che non auguro a nessuno. Mia sorella aveva 12 anni, ha aperto il telefono ed è rimasta scioccata per quello che ha visto. Le persone non sanno un ca**o e giudicano ‘le principesse’. Devo scrivere un libro per far zittire tutti. E dallo studio tutti difendono Soleil perché ha i follower! Basta, sono stanca. Noi abbiamo sofferto moltissimo, non siamo delle viziate”.

Quello che ha vissuto Lulù è terribile, ma esattamente cosa c’entra con Soleil e i suoi follower?

mi dispiace mai fosse vero dello stalker di lulù ma non c’entra nulla con il gioco purtroppo solo perché qualcuno ti ha nominata o alzato la voce contro di certo non puoi usare questa carta allora dovremmo far vincere a tavolino manuel per i suoi ‘problemi’ #gfvip — giu 🎋 (@fairysvirgo) October 4, 2021

Ho appena girato, ma cosa c’entra che c’era uno stalker quando aveva 15 anni con il suo essere lì? #gfvip — Stronza full time – Capro espiatorio part time (@Silverlining221) October 4, 2021