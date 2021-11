Ieri sera Delia Duran (la pantera latina dell’America del Sud) ha duramente attaccato Soleil Sorge (la leonessa poliglotta), ma subito dopo le ha fatto i complimenti. Per questo motivo Lulù Selassié nella notte ha confessato alcuni suoi dubbi ad Alex Belli: “Tesoro ma forse vuole fare una cosa, cioè, un avvicinamento a te e a Soleil. Io non so i vostri gusti. Che ne so io, non so i vostri. Però magari le piace Sole, pure. Le piace e magari vuole avere una cosa con voi due insieme“.

Pensiero che ‘Fairy Lulù’ ha condiviso anche con Sophie Codegoni: “Io non so che tipo di matrimonio abbiano e non giudico. Ho pensato che a lei potesse piacere Soleil e magari volesse provarci“.

E per comprendere meglio il discorso di Lulù Selassié vi lascio con una parabola della Messia.

“One, two, three

Not only you and me

Got one eighty degrees

And I’m caught in between

Three is a charm

Two is not the same

I don’t see the harm

So are you game?”

Delia e le parole che hanno insospettito Lulù Selassié.

Immediatamente dopo aver detto di tutto contro Soleil, Delia ha cambiato atteggiamento e le ha addirittura fatto i complimenti: “Ora vorrei dire una cosa su di lei, credo che tu sia una bellissima ragazza Soleil. Quindi tanto di cappello davvero. In verità mi dispiace per questa situazione che si è creata. per questo vorrei concludere con un bel complimento da amica e ripeto che sei molto bella. E poi a te Alfonso, mandami nella casa del GF Vip. Magari se io sto vicino a loro non avrò i miei dubbi. Oppure invece condivido questa attrazione che c’è tra loro e vediamo“.

Capisco i dubbi di Lulù, ma io ho un’altra opinione. La Duran ha palesato la sua voglia di diventare una concorrente del GF Vip e ha detto quello che – secondo lei – poteva servire al suo scopo. Le avessero chiesto di dire che la Terra è piatta o a forma di stella penso che l’avrebbe fatto.

Lulu: secondo me Delia ha detto che Soleil è bella perche magari cuole fare una cosa a 3

Io cosi 😱😱😱✈️✈️✈️🤣🤣🤣 #gfvip pic.twitter.com/DtDzsdcYOP — AntonyBlu (@AntonyBlu87) November 13, 2021

Lulu non ha tutti i torti sul Delia & Con🤣🤣 #gfvip — katelynn (@osarieme4) November 13, 2021