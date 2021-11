Niente da fare, Lulù Selassié è ancora cotta di Manuel Bortuzzo e non riesce ad accettare il fatto che la loro “storia” è morta e sepolta. Purtroppo quando il mese scorso il nuotatore ha deciso di “riaprire le porte” alla principessa, tornando a flirtare con lei, le ha fatto credere che tra loro possa esserci qualcosa di più di un’amicizia. La sfuriata di Manuel della settimana scorsa però sembrava aver allontanato definitivamente la Selassié…



Anche Alfonso Signorini è stato duro con la gieffina e le ha spiegato che deve lasciare i suoi spazi all’amico speciale ed effettivamente per qualche giorno i due sono stati lontani. Ieri però sembra che Lulù abba nuovamente ceduto al suo cuore, chiedendo un’altra chance a Manuel.

Durante la notte Bortuzzo si è confidato con Aldo Montano. Il ragazzo ha rivelato che la Selassié gli avrebbe chiesto di riprovarci. Manuel non l’ha presa bene ed ha ribadito la volontà di mettere la parola fine a questo flirt.

“Sono dovuto stare pure venti minuti da solo con lei che mi parlava. Mi ha chiesto di nuovo un’altra possibilità, adesso basta! Ad un certo punto mi sono pure inca**ato si è messa a fare il cartellone. Mi ha detto ti voglio bene. Io la capisco però ho detto basta! Mi dice grazie, ma non è che ti ho detto la cosa più bella che potevi sentirti dire. Dà il 90 per cento d’importanza a quella piccolissima cosa di speranza che invece non è niente. Qui dentro si capisce subito se si è compatibili, guarda cosa è successo ad Ignazio e Cecilia.Però puoi vedere anche se una persona non va bene senza che ci perdi 8 mesi. E lei deve aver già capito che io non la vedo affine a me e basta. Io ti voglio bene ma voglio un rapporto civile e non il resto”.