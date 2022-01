I concorrenti del GF Vip sono stati bacchettati per i modi aggressivi e i termini offensivi che hanno usato nelle scorse settimane. Però è evidente che nel mirino del pubblico che guarda il reality c’è soprattutto una vippona ed è Katia Ricciarelli. I telespettatori non hanno perdonato alla cantante la sfuriata avuta contro Lulù Selassié, in particolare la frase: “Vai a studiare a scuola, nel tuo paese“. Proprio per questo scivolone il soprano è stato accusato di essere razzista.

Stamani è arrivato un segnale forte e chiaro per tutti i gieffini, sopra la casa di Cinecittà è volato un aereo in sostegno a Lulù Selassié e contro la Ricciarelli. Sullo striscione infatti c’era scritto: “Lulù tutta l’Italia è con te, no al razzismo!”. Subito dopo è passato un altro aereo con l’ennesimo messaggio di supporto per il gruppo delle principesse: “Lulù, Miriana, Jess e Nathaly, il pubblico è con voi“.

L’aereo è riuscito a passare contro ogni ostacolo che si era presentato. Spero voi siate felici tanto quanto lo sono queste quattro grandi Donne.

Grazie per la fiducia ogni volta.

Insieme siamo una forza. ❤️💪🏽 #gfvip pic.twitter.com/iupVoyv9rx — Noemi Arcuri (@noemiarcuri) January 13, 2022

Lulù Selassié e Katia Ricciarelli: la reazione agli aerei.

In giardino Jessica, Lulù, Miriana e Nathaly hanno festeggiato per i messaggi di supporto dei loro fan. Le vippone hanno ringraziato, si sono commosse ed hanno iniziato a ballare. La regina madre era in cucina con Carmen Russo e diciamo che non l’ha presa altrettanto bene: “Mamma mia quante ca**te. Tutta l’Italia è con lei? Menomale. Io non ho più parole, le ho consumate tutte“. Carmen ha cercato di tranquillizzare l’amica: “L’aereo l’avrà fatto Clarissa“.

Ma la scena più bella ce l’ha regalata Barù. In giardino Manila Nazzaro ha abbracciato Lulù subito dopo il messaggio contro al razzismo e il nipote di Costantino Della Gherardesca mentre guardava il siparietto è sbottato: “Sì adesso mettetevi tutti in fila ad abbracciarla. Ipocriti!”

La Nazzaro subito dopo è rientrata in casa e si è confidata con Soleil: “Non volevo che Katia sentisse dei due aerei che sono passati. In uno c’era scritto Nat, Miri, Jess e Lulù il pubblico è con voi. Preferivo che lei non lo sapesse. Sembra proprio che c’è quel gruppo contro di lei… mi dispiace tanto e sta proprio giù adesso“.

In pratica ha creato più dinamiche un aereo che Francesca Salemme.