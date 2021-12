Alessandro Basciano appena entrato al GF Vip ha subito ammesso di essere interessato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma nei primi giorni di permanenza nella casa ha stuzzicato anche Jessica Selassié (questo ha scambiato il reality di Signorini per Uomini e Donne). La principessa si è presa una sorta di cotta per l’ex tentatore, ma adesso sembra che lui abbia occhi soltanto per Sophie. Per questo motivo poco fa Lulù ha cercato di mettere in guardia la sorella.

“Sei lenta e in ritardo per la puntata. Questo perché perdi tempo a fare i massaggi a quello. Ma che ca*** te massaggi? Imbecille che si sorella, fai ste cose a uno che manco te vuole. Non si fa amore, no, non devi più fare così. Se massaggiavi un altro con cui non c’era nulla non ti avrei detto queste cose qui. Lui sa benissimo che a te piace, non farti prendere in giro. Ah, non ti piace più? Certo, come no, smettila. Non è vero non ti credo. Il fatto non è che ti voglio rompere le scatole, ma lo dico per te.

E non paragonare i miei comportamenti con Manuel ai tuoi con Alessandro. Io ho fatto quello che dovevo fare perché quello che c’è tra me e Manuel è vero amore. Quindi non rompermi e non dire più queste cose, non paragonare queste due situazioni. Io avevo capito già che con Manu era qualcosa di reale. I miei sforzi avevano senso, quello che fai tu con il nuovo non ha senso. Appari quasi folle a correre dietro ad uno che nemmeno ti vuole. Se ci fosse stata Clarissa ti avrebbe detto le stesse identiche cose. Se c’era lei ti frenava prima. Lui appena entrato ha detto ‘mi piacciono tizio e caio’ non ha fatto il tuo nome. – ha concluso Lulù – Tu dovevi essere intelligente e non farti fregare”.