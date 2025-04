Lulù piange a La Vita in Diretta: “Cosa voglio dire a Manuel?”

Lulù Selassié è stata ospite per la prima volta a La Vita In Diretta, dove ha raccontato il suo dolore e la sua verità riguardo alla relazione con Manuel. Ha espresso la sua stanchezza per le falsità diffuse su di lei, sottolineando che le accuse di essere una persona violenta e possessiva non corrispondono alla realtà. Ha affermato: “Tutte le cose che sono state dette… non sono mai accadute.” Ha descritto il suo stato d’animo come devastato e triste, spiegando di aver vissuto in silenzio mentre il mondo parlava di lei, sentendo ora il bisogno di chiarire la sua versione.

Lulù ha precisato che la loro relazione non era finita nell’aprile 2022, ma è continuata fino all’aprile 2024, con comunicazioni normali tra di loro. Ha negato categoricamente qualsiasi accusa di aggressione verso il personale ospedaliero e di aver mai inviato minacce di morte, sostenendo che tali affermazioni sono completamente false.

Ha condiviso il suo periodo di depressione, rivelando di essere rimasta chiusa in casa, incapace di alzarsi dal letto, descrivendo la situazione come un incubo. Quando le è stato chiesto se avesse messaggi per Manuel, ha risposto di no, affermando di essersi sentita tradita e illusa. L’intervista ha mostrato i momenti di commozione di Lulù, che ha realizzato di vivere una realtà ben diversa da quella che si aspettava, trasformando una favola in un profondo trauma.