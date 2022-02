Lulù Selassié ieri sera è stata un po’ coccolata dagli autori del Grande Fratello Vip. Prima le hanno mostrato il tweet di Cardi B che l’ha definita “la star dello show”, poi le hanno fatto incontrare il suo imitatore, Claudio Napolitano, che su TikTok è virale con i suoi video.

La nostra fatina ha dimostrato di essere fin da subito ironica ed autoironica, complimentandosi per l’imitazione e facendo un appunto: “io non mi vesto così sono più sexy”.

Ecco i video:

A parlare di Lulù Selassié è stato anche Manuel Bortuzzo nell’ultimo numero di Tv Sorrisi & Canzoni dove ha confessato che suo padre Franco ha cambiato idea in merito a lei. “Perché prima non era d’accordo? Perché doveva vedermi. Ora che sto bene ed è felicissimo, non vede l’ora che la conosca. Già con sua sorella Clarissa si diverte come un matto“.

Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo: “Non ho mai avuto una ragazza bella come lei”

“Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio. Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre. Ha una bellezza tutta sua e unica. Ora cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. Ma sempre con la tv di sottofondo. Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino. Voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per San Valentino”.

Nel bene e nel male, la principessa è stata uno dei concorrenti di punta di questa edizione del GFVip.