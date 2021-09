Lulù e Clarissa Selassié sono le sorelle minori di Jessica, la Principessa che ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza e che ora si trova insieme a loro al Grande Fratello Vip. Le due – che sono le piccoline di casa – hanno rispettivamente 23 e 19 anni ed una passione in comune: le punturine di acido ialuronico alle labbra.

A mettere in evidenza questa loro passione è stato proprio MTV che in tempi non sospetti le ha immortalate durante le registrazioni di Riccanza, quando loro sorella partecipava in qualità di protagonista. Sono passati quattro anni (era il 2017) ed a quel tempo Lulù aveva 19 anni, mentre Clarissa solo 15. Sono cresciute, hanno cambiato look, sono diventate più grandi e le loro labbra sono…. gonfiate.

Anche al Grande Fratello Vip le due hanno parlato apertamente di chirurgia estetica ammettendo di essersi fatte dare una pompatina alle labbra da Giacomo Urtis poco prima di entrare nella Casa. Un puro vezzo estetico che scemerà col tempo. L’acido ialuronico, infatti, si riassorbe col passare dei mesi.

Lulù e Clarissa Selassié prima della chirurgia: ecco le foto

Clarissa e Lulù ora:

“Sono molto emozionata – ha raccontato la mediana, Lucrezia, conosciuta anche come Lulù – il Grande Fratello è l’unico programma che avrei potuto fare perché stiamo dentro una casa in relax, non potrei mai fare l’Isola dei Famosi… morirei! Io e le mie sorelle entriamo nella casa da single, siamo molto libere e unite. I nostri genitori sono molto aperti e moderni e non ci hanno mai vietato nulla. Sappiamo cucinare, pulire, spazzare. Mamma e nonna ci hanno insegnato tutto, odiamo il disordine e le persone false. Vale per tutte e tre. Se trovo nella casa chi fa l’amicone e poi ti sparla dietro, non ho problemi a confrontarmi. Il mio motto? “Sti c***i”… quando ce vò ce vò”.

A parlare fra le pagine de Il Messaggero anche la più piccola, Clarissa.

“Non cambio il mio modo perché sto sulle p***e a qualcuno. È vero io e Lulù non siamo mai state in tv e non abbiamo mai avuto un’immagine pubblica, ma non siamo sconosciute. Nostro nonno è l’ultimo imperatore d’Etiopia e la nostra famiglia ha avuto a che fare con presidenti di tutto il mondo…Se non ci conoscete basta aprire un libro di storia”.