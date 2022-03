Se Jessica Selassiè si è già ammorbidita con Barù ed ha sventolato nuovamente bandiera bianca, Lulù continua ad essere su piede di guerra. La nostra Fairy ha anche espresso delle perplessità sui televoti vinti dal toscano.

“Ha avuto gli aerei è vero, sì ma se questo ha gli striscioni è grazie a te Jessy. Altrimenti non se lo calcolava nessuno fidati. Scusate, mi dispiace ma sono troppo vera sorry. Sono sincera e dico la verità, non sono falsa. Ha vinto due televoti contro due che stavano qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto ambigua. Queste sono le cose che devo dirti, mi spiace ma voglio svegliarti”.

Se soltanto sapesse che le vittorie di Barù sono dovute anche ai fan di Jessica…

La fatina tra giovedì notte e venerdì si è scagliata duramente contro il suo coinquilino, dandogli anche del falso e dello schifoso. Lulù durante un momento di confidenze con Delia, si è augurata che sua sorella fuori dal GF Vip possa trovare un belloccio che le faccia dimenticare Barù.

“Quando usciamo ti veniamo a trovare a Milano così Jessica conosce il tuo amico bello. Tanto non avrà più in mente Barù una volta per tutte. Poi sarà un gentleman, non come questo qui. Jessica continua a giustificarlo, ma capirà definitivamente quando vedrà quello che le dirà nostra madre fuori. Mia mamma è d’accordo con me, vedi come sarà stata arrabbiata ieri sera e lo stesso nostro fratello. Bisogna presentarle tanti amici bellocci. Questo si è fatto il GF grazie a lei.

Ma ti rendi conto di quello che ha detto su di noi? Hai sentito le sue parole? Dice che sei sporca tu? Non si è visto che piedi sporchi che ha? Ma non si vergogna lui? Schifo, non permetto queste cose, è una persona falsa, furba, mi fa schifo, schifo ma letteralmente”.