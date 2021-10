Lulù, Clarissa e Jessica hanno un fratello maggiore, Christian, ma – al contrario di quanto scritto dai media nel corso di queste settimane – non è gay e non ha mai avuto nessun flirt con Giovanni Ciacci.

Tutto è nato quando nel 2018 Giovanni, intervistato da La Zanzara di Giuseppe Cruciani, ha dichiarato:

“Sono poliamoroso, ero fidanzato con due ragazzi. Ma il biondo, Stefano, mi ha lasciato il giorno prima dell’inizio della trasmissione [Ballando con le Stelle, ndr], il moro, Pietro, mi ha lasciato per una donna. Abbiamo fatto spesso sess0 in tre, certo. Un bellissimo triangolo. Sono per la libertà totale, anche a letto. E adesso? Beh è arrivato il principe etiope. L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. E’ uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice ‘sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Ha 30 anni ed è molto bello. Non compro a scatola chiusa, ci ho già consumato”.

E FanPage, cavalcando l’onda, ha fatto il nome di Christian Hailé Selassié (il fratello maggiore proprio di Lulù, Clarissa e Jessica del GF Vip). In sostegno di questa tesi anche una foto dei due insieme. Giovanni Ciacci, dal canto suo, non ha mai smentito. Fino ad oggi.

Con l’arrivo di Lulù, Clarissa e Jessica nella casa più spiata d’Italia il nome di Christian è tornato alla ribalta e Giovanni ha deciso di mettere una toppa. Al settimanale Chi ha dichiarato: “La mia storia con Christian? La consideri pure una lucherinata: non c’era nulla di vero, è stata una trovata pubblicitaria del mio ufficio stampa per lanciare il mio libro. Io non ho mai fatto il suo nome“.

Lulù, Clarissa e Jessica, loro fratello Christian è etero: “Mai stato con lui!”

Fra le pagine di FanPage oggi Giovanni Ciacci ha ribadito:

“Quello che hanno scritto è stato il frutto di voci mai verificate. Ho avuto storie con eredi di case regnanti è vero, ma non Christian Selassié, non ho mai fatto il suo nome. Tra l’altro è un ragazzo molto a modo e riservato, che non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è etero e presumo che abbia una fidanzata”. […] In quell’intervista parlo di un principe è vero, ma non di lui”.

