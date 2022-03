Lulù Selassié ieri pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha avuto il piacere di rivedere Manuel Bortuzzo, il suo grande amore.

La principessa, nonostante non conosca il nuotatore fuori la casa del Grande Fratello, ha già le idee chiare ed è molto sicura dei suoi sentimenti. Non a caso ha parlato di matrimonio e maternità.

“Vorrei diventare mamma a venticinque anni, ora ne ho ventitré. Entrando in Casa non mi sarei mai aspettata di avere questa attrazione verso Manuel ed instaurare un rapporto bellissimo di amicizia che abbiamo avuto, almeno i primi giorni. Poi abbiamo capito che c’era tutt’altro interesse. Siamo stati come due calamite”.